Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit beteiligtem Bus

Rostock (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:25 Uhr in Elmenhorst-Lichtenhagen (LK Rostock) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus der REBUS Gmbh. Ein 57-Jähriger befuhr mit einem Bus die Ortschaft in Richtung Rostock als eine 40-Jährige mit ihrem Pkw im Begegnungsverkehr zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, seitlich mit einem Baum kollidierte und dadurch im Folgenden gegen den Bus geschleudert wurde. Die Deutsche setzte anschließend die Fahrt fort und konnte durch eingesetzte Kräfte der Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Da die 40-Jährige leichte Gesichtsverletzungen aufwies, wurde sie mittels Rtw einem Krankenhaus zugeführt und dort eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die etwa 20 Insassen und der Fahrer des Busses blieben unverletzt. Gegen die Frau wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell