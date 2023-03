Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

Bielefeld - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in der Nacht zu Dienstag, 21.03.2023, in einen Kiosk an der Obernstraße.

Der oder die Täter drangen über ein Fensterelement in den Verkaufsraum im Bereich des Altstadt Carrees ein. Sie entwendeten Geld und diverse Zigarettenschachteln. Der Tatzeitraum lag zwischen Montag, 22:45 Uhr, und Dienstag, 10:45 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell