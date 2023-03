Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-Lübbecke- Espelkamp-

Wie bereits berichtet nahm die Polizei nach der Flucht eines PKW-Fahrers mit zwei schwer verletzten Polizisten am Dienstagmorgen, 21.03.2023, einen Tatverdächtigen fest.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Ostertor" führten nach Auffinden des ausgebrannten Fluchtwagens zu einem 20-jährigen Mann aus Espelkamp.

Der Festgenommene wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen zweifachen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in besonders schweren Fall, tateinheitlich mit gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall tateinheitlich mit versuchten Mordes, sowie einer Brandstiftung erließ.

Die verletzten Polizisten befinden sich weiter zur Behandlung in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell