POL-BI: Abgestellter Sattelauflieger in Industriegebiet gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Samstag, 04.03.2023, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten grauen Ford Focus und fuhr anschließend weiter. Der Pkw war auf einem Hofgelände an der Pödinghauser Straße geparkt. Die 45-jährige Ford-Fahrerin aus Spenge parkte ihren Pkw gegen 16:00 Uhr auf dem Hof. Als sie gegen 19:30 Uhr zurück zum Fahrzeug ging, bemerkte sie eine Beschädigung an ...

