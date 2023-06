Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Mühlheimer Straße (24.06.2023)

Tuttlingen (ots)

Blechschäden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagmittag auf der Mühlheimer Straße passiert ist. Eine 80-jährige Opel-Fahrerin geriet, vermutlich aufgrund medizinischer Ursache, mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit geringer Geschwindigkeit, aber nahezu frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 47-Jährigen. Glücklicherweise blieben beide Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau aufgrund des vorangegangenen medizinischen Notfalls in eine Klinik. Am VW entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

