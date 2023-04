Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Holzpaletten offenbar in Brand gesetzt

Dömitz (ots)

Auf einem Firmengelände in Dömitz sind am frühen Sonntagabend zwei Holzpaletten in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand, der in einem dortigen Lager ausgebrochen war. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro beziffert. Dem Spurenaufkommen zufolge ist von Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen nach.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell