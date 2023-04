Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallt gegen Straßenlaterne und gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Schwanheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Schwanheide, bei dem das Auto eines 30-Jährigen gegen eine Straßenlaterne und gegen einen Baum prallte, wurde der Fahrer schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines VW Amaroks in der Zweedorfer Straße vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit zunächst mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt sein. Anschließend kam der Geländewagen dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Verunfallte zog sich hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigte Straßenlaterne ist durch die Feuerwehr gesichert worden. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

