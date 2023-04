Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 17-Jähriger bei tätlicher Auseinandersetzung verletzt

Zarrentin (ots)

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist am Donnerstagabend in Zarrentin ein 17-Jähriger verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz. Dort soll ein Jugendlicher eine vierköpfige Gruppe attackiert haben. Der Jugendliche soll zunächst den 17-Jährigen nach einem vorausgegangenen Streit mehrfach geschlagen haben. Dabei erlitt der 17-Jährige eine Verletzung an der Schulter bzw. am Schlüsselbein. Er kam anschließend ins Krankenhaus. Bevor der Angreifer vom Tatort flüchtete, soll er drei weitere Jugendliche jeweils in Gesicht geschlagen haben. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Bekannten der Opfer gehandelt haben. Bezüglich seiner Identität geht die Polizei bereits ersten Hinweisen nach. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell