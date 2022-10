LPI-J: Mit Reh kollidiert

Weimar (ots) - Aus bisher nicht bekanntem Grund geriet der Pkw VW einer 68-jährigen Frau gestern in Keßlar in Brand. Vermutlich war ein technischer Defekt im Wagen der Grund für den Ausbruch des Feuers. Die Fahrzeugführerin konnte ihr Auto stoppen und dieses rechtzeitig verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr