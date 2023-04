Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 191

Dömitz (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B 191 zwischen Heiddorf und Dömitz sind am Donnerstagmorgen beide beteiligten Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Die 45 und 64 Jahre alten Frauen haben sich nach dem Vorfall selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Autos entstand jeweils Sachschaden, der vor Ort zunächst auf insgesamt ca. 40.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell