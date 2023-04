Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte Täter stahlen einen Elektrobootsmotor aus Kleingartenanlage

Parchim (ots)

In Parchim haben bislang unbekannte Täter einen Elektrobootsmotor aus einer Kleingartenanlage in Parchim gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter zunächst gewaltsam das Zugangstor eines Grundstückes der Gartenanlage und gelangten hierüber zu den weiteren 7 Gartengrundstücken, welche nicht weiter umfriedet sind. Die Täter entwendeten nach erster Übersicht einen Elektrobootsmotor im Wert von ca. 500 Euro. Die Polizei in Parchim ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu den Vorfällen, die sich Am Wockersee in der Zeit von Montag 18 Uhr bis Donnerstag 9 Uhr ereignet haben, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) entgegen.

