Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf BAB 20 leicht verletzt

Zurow/ Metelsdorf (ots)

Auf der BAB 20 Höhe Zurow wurde am Mittwochmittag eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 32-jährige Fahrerin abgelenkt gewesen und daraufhin mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Anschließend prallte das Auto gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich mehrfach und kam auf der Überholspur zum Stehen. Die 32-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen an der Hand zu. Sowohl sie als auch ihre beiden mitfahrenden Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren, die augenscheinlich unverletzt blieben, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock kurzzeitig voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

