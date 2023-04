Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet nach Raubüberfall auf Bäckerfiliale um Hinweise

Warin (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale am Mittwochmorgen in Warin bittet die Polizei jetzt um Hinweise zu diesem Vorfall. Nach ersten Erkenntnissen betrat gegen 04:20 Uhr ein maskierter Mann die Filiale in der Bützower Straße und forderte von der Angestellten des Geschäftes unter Vorhalt eines Messers Bargeld. In weiterer Folge soll der unbekannte Täter die Ladenkasse aufgebrochen und daraus einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich entnommen haben. Mit der Beute flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Die 52-jährige Angestellte, die kurz darauf die Polizei informierte, blieb körperlich unverletzt. Sie erlitt jedoch einen Schock und wurde medizinisch behandelt. Im Zuge der Fahndung nach dem Täter hat die Polizei einen Fährtenhund eingesetzt, der eine Spur bis zu einem in der Nähe befindlichen Parkplatz verfolgte. Neben der polizeilichen Fahndung nach dem Täter, die weiterhin andauert, hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Es wird wegen schweren Raubes ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Der Täter soll ca. 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er war mit einer dunklen Hose sowie mit einem dunklen Kapuzenshirt bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zur Flucht des unbekannten Täters nimmt die Polizei in Wismar (Tel. 03841/ 2030) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell