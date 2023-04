Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW rollt gegen Türscheibe von Restaurant

Crivitz (ots)

Ein nicht ordnungsgemäß abgestellter PKW hat sich am Sonntag in Crivitz quasi selbständig gemacht und ist in weiterer Folge gegen die Türscheibe eines Restaurants gerollt. Dabei wurden die Scheibe als auch der PKW beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 17-jährige Autofahrer zuvor den Wahlhebel des Automatikgetriebes nicht in die Parkposition geschoben. Daraufhin rollte das Fahrzeug gegen die Scheibe, worauf ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand. Wie sich zudem herausstellte, ist der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn ist Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden.

