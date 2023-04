Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer bei Kollision mit PKW leicht verletzt

Boizenburg (ots)

Bei einer Kollision mit einem PKW hat sich ein 38-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der B5 in Boizenburg leichte Verletzungen zugezogen. Das Krad prallte mit einem vorausfahrenden PKW zusammen, dessen Fahrer eigenen Angaben zufolge seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringert hatte. Der Kradfahrer stürzte daraufhin und verletzt sich dabei an der Hand. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf ca. 30.000 Euro geschätzt wurde.

