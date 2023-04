POL-LWL: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen

Demen (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Demen ist am Sonntagabend ein Carport aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dabei wurden das Carport sowie ein danebenstehender PKW durch das Feuer zerstört. Nach ersten Erkenntnissen ist ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro entstanden. Nachbarn hatten den Brand gegen 21:45 Uhr bemerkt, worauf die Feuerwehr informiert worden war. Die ...

