Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Dieselkraftstoff aus Rückemaschine gestohlen

Crivitz (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus einer Rückemaschine in Frauenmark bei Crivitz gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter hierzu gewaltsam den Tank des an der Dorfstraße abgestellten Fahrzeuges, das für die Fortswirtschaft genutzt wird. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag 6.00 Uhr ereignet hat, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270 entgegen).

