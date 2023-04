POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots) - In Ludwigslust ist am Montagmittag ein Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Das 31-jährige Unfallopfer erlitt dabei Verletzungen im Beckenbereich und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligte Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen ...

