Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Verletzte bei körperlicher Auseinandersetzung zwischen zwei ausländischen Personengruppen

Parchim (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei ausländischen Personengruppen sind am Freitagabend in Parchim 4 Personen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr vor einem Supermarkt in dem F.-W.-Raiffeisen-Ring. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe aus 4 Ukrainern mit 6 Personen türkischer Herkunft zunächst verbal in einen Streit geraten sein und sich hierbei gegenseitig beleidigt haben. Daraufhin kam es mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppierungen, in dessen Folge drei Jugendliche türkischer Herkunft im Alter von 13 und 16 Jahren leicht verletzt wurden. Zwei der drei Jugendlichen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung durch die Polizei vor Ort schlug dann plötzlich ein türkisch stämmiger Mann auf einen 18-jährigen Ukrainer ein, der ebenfalls leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei hat anschließend vor Ort die Situation beruhigen können. Mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Gefährlicher Körperverletzung wurden durch die Beamten aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell