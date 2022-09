POL-FR: Emmendingen: Im Windfang eingesperrt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 27.09.2022, gegen 11:40 Uhr, hat ein Unbekannter in Rheinfelden beim Geldwechseln einer Frau das Scheingeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Die 67-jährige Frau hatte ihren weißen Van in der Nollinger Straße in Höhe eines Sportgeschäftes am Fahrbahnrand gerade eingeparkt, als ein Mann an die Scheibe klopfte und eine Münze gewechselt ...

