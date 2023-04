Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wirtschaftlicher Totalschaden bei Sportwagen auf der BAB 24

Zarrentin/ Stolpe (ots)

Zu einem wirtschaftlichen Totalschaden eines Sportwagens ist es am Mittwochabend auf der BAB 24 Höhe Zarrentin gekommen. Die Autobahn musste anschließend für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 46-jähriger Porschefahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Hamburg unterwegs gewesen und von einem unbekannten PKW überholt worden sein. Der 46-Jährige überholte daraufhin einen vorausfahrenden PKW über den Standstreifen und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche prallte in weiterer Folge gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich mehrfach und prallte schließlich erneut gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Porsche, der später abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

