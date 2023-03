Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Quad-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 58-jähriger Quad-Fahrer erlag am Dienstag gegen 16:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Großbottwar seinen schweren Verletzungen. Der 58-Jährige fuhr auf der Landesstraße 1115 aus Backnang kommend in Richtung Großbottwar. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Quad frontal mit dem Fiat einer 25-jährigen Pkw-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Backnang unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der 58-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 25-jährige Fiat-Fahrerin wurde ihrerseits leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Quad und dem Fiat entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1115 zwischen den Einmündungen der Kreisstraßen 1607 und 1608 für rund vier Stunden voll gesperrt werden. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren die Freiwilligen Feuerwehren Steinheim an der Murr und Marbach am Neckar mit drei Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz, ferner der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber zur Zuführung des Notarztes.

