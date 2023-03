POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zwei Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung in Haft

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich infolge von Arbeiten mit einem Bunsenbrenner auf einem Garagendach geriet am Montag gegen 14:45 Uhr ein circa sechs Meter hoher Thuja-Baum im Garten eines Wohnhauses in der Eichhäldenstraße in Oberstenfeld in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Oberstenfeld rückte aus und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Rückfragen bitte an: ...

