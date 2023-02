Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Diesel aus Fahrzeugen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Kraftstoffdiebe haben im Zeitraum zwischen Samstagmorgen 05:00 Uhr und Montagabend 21:45 Uhr an einer Baustelle an der Bundesstraße 10 in Schwieberdingen zugeschlagen und etwa 150 Liter Diesel aus abgestellten Baustellenfahrzeugen entwendet. Die unbekannten Täter bohrten den Tank einer Hebebühne auf und ließen aus dieser Diesel ab. Anschließend wurde aus dem Tank eines Radladers ebenfalls Diesel abgesaugt. An der Hebebühne entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen sucht unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

