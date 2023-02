Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter bewirft Linienbus mit Stein

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag gegen 14.50 Uhr in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Ein 51 Jahre alter Linienbus-Fahrer hatte den letzten Fahrgast an der Bushaltestelle "Berliner Straße" abgesetzt, als er plötzlich einen lauten Knall vernahm und erneut anhielt. Nun musste er feststellen, dass ein Stein im Businneren lag. Mutmaßlich warf ein bislang unbekannter Täter den Stein gegen den Bus, der eine kleine Seitenscheibe durchbrach. Zuvor war der Busfahrer mit einem Fahrgast in Streit geraten. Ob dieser Umstand in Zusammenhang mit der Tat gebracht werden kann, ist derzeit nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

