Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg-Hoheneck: 35-Jähriger nach räuberischem Angriff auf Taxifahrer in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann stieg am Sonntag (26.02.2023) in Stuttgart in ein Taxi und ließ sich nach Ludwigsburg-Hoheneck fahren. Gegen 01:20 Uhr lotste der Fahrgast den 55-jährigen Taxifahrer im Bereich der Landesstraße 1129 / Beihinger Straße auf einen Feldweg und wollte die Fahrt dort beenden. Nachdem der 55-Jährige das Taxi angehalten hatte, bedrohte der Fahrgast ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und Handy. Schließlich ergriff der zunächst unbekannte Tatverdächtige mit einem Mobiltelefon und einem Funkgerät des Taxifahrers sowie einem Geldbeutel zu Fuß die Flucht. Der 55-Jährige verständigte die Polizei, welche sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stellte gegen 02:00 Uhr am Bahnhof in Freiberg am Neckar eine Person fest, die auf die Beschreibung des Tatverdächtigen passte. Die Person versuchte, vor der Polizeistreife zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen Mann, bei dem Teile des Raubguts sowie das mutmaßliche Tatmesser aufgefunden werden konnten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (27.02.2023) einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Die Richterin erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den 35-Jährigen tunesischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

