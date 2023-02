Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 31 Jahre alter Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er unter Alkoholeinfluss stand und mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte, war ein 31-jähriger Audi-Fahrer am Montag gegen 18.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt. Er befuhr die Ludwigsburger Straße abwärts in Richtung der Landesstraße 1100. Vermutlich wollte er im Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße und L 1100 nach rechts in Richtung Benningen am Neckar abbiegen. Mutmaßlich verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem 34 Jahre alten VW-Lenker und einer 35-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die auf dem Linksabbiegestreifen der L 1100 standen. Durch den Aufprall wurden die 35-Jährige und ihr neunjähriges Kind, das sich ebenfalls im PKW befand, leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Atemalkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

