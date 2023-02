Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die am Montagmittag auf der Kreisstraße 1676 zwischen Großbottwar und Winzerhausen unterwegs waren. Eine 21 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 12.25 Uhr in Richtung Großbottwar unterwegs, während eine bislang unbekannte Lenkerin eines Kleinwagens, die in die Gegenrichtung fuhr, einen vorausfahrenden LKW überholen wollte. Mutmaßlich hatte sie 21-Jährige übersehen. Beide Frauen bremsten hierauf ab und wichen jeweils in den Grünstreifen aus, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte sich die Unbekannte wieder in ihren PKW und fuhr davon. Bislang ist bekannt, dass es sich um eine etwa 70 Jahre alte, weißhaarige Frau handelte, die 160 cm groß gewesen sein dürfte und als korpulent beschrieben wurde. Ihr Kleinwagen hatte Ludwigsburger Zulassung (LB-). Im Zuge der brenzligen Situation hielten mehrere Verkehrsteilnehmende hinter dem Kleinwagen an und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der Frauen. Die Polizei bittet insbesondere diese Zeugen, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

