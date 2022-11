POL-GÖ: (480/2022) Polizei Duderstadt warnt vor Fakeshop "https://gold-scheideanstalt-testsieger.de" im Internet - Ermittler geben Tipps für mehr Sicherheit beim Online-Shopping

Göttingen (ots) - Göttingen, Einmündungsbereich Waageplatz/Obere-Masch-Straße/Untere-Masch-Straße Freitag, 4. November 2022, gegen 08.30 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Wenige Minuten nachdem sie am Automaten einer Bankfiliale am Robert-Gernhardt-Platz Geld abgehoben hat, ist am vergangenen Freitag vor einer Woche ...

mehr