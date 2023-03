Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte stehlen Kompletträder

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Dienstag im Leonberger Ortsteil Ramtel ihr Unwesen. Sie bockten insgesamt fünf hochwertige Fahrzeuge auf Pflastersteine auf und entwendeten die auf diesen montierte Kompletträder auf Alufelgen. Die Pkws waren in der Glemseckstraße auf einem Abstellplatz eines Autohauses geparkt. Die fünf Reifenkomplettsätze haben einen Wert von rund 25.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an LEONBERG.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

