Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen und Unfallbeteiligte nach Unfallflucht in der Friedrichstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Montag um kurz nach 9:00 Uhr beobachten, wie eine noch unbekannte Person mit einem weißen Pkw mit auffälligem roten Dach auf der Friedrichstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Die unbekannte Person fuhr von der Kepplerstraße kommend in Richtung Remseck und wechselte noch vor dem Tunnel unter der B27 vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei streifte sie den Außenspiegel eines am Rand der Friedrichstraße geparkten Pkw, so dass dessen Außenspiegel abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Nachdem die Zeugin den Sachverhalt bei der Polizei gemeldet hatte, konnte leider das bei dem Unfall beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet daher Zeugen, insbesondere aber die Halterin oder den Halter des beschädigten Fahrzeugs, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Email an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

