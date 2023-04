Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf BAB 14 schwer verletzt

Raben Steinfeld/ Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der BAB 14 wurde eine 80-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Wismar, Höhe Raben Steinfeld. Ersten Erkenntnissen zu Folge kollidierte die Autofahrerin mit ihrem PKW Nissan zunächst mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin drehte sich das Auto mehrfach und prallte anschließend gegen die Außenschutzplanke, wo es schließlich zum Stehen kam. Die 80-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eigenen Angaben zufolge sei sie plötzlich am Steuer eingeschlafen. Der Führerschein der 80-Jährigen wurde sichergestellt. An dem Auto, welches später abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 14 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell