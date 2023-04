Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Raben Steinfeld (ots)

Auf der B 321 bei Raben Steinfeld ist am Donnerstagmorgen eine Frau von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Die 47-jährige Fußgängerin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau unmittelbar vor dem herannahenden Kleintransporter die Straße betreten haben. Der Fahrer des Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, worauf es zur Kollision kam. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 321 zwischen Pinnow und Raben Steinfeld halbseitig für knapp eine Stunde gesperrt werden. Am beteiligten Kleintransporter entstand Sachschaden. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen nicht aus, dass die Fußgängerin den Vorfall selbst provoziert hat. Wenige Minuten zuvor soll die 47-Jährige an gleicher Stelle die Straße bereits schon einmal unmittelbar vor einem herannahenden LKW betreten haben. Der LKW-Fahrer habe noch rechtzeitig reagieren und mit seinem Fahrzeug ausweichen können. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.

