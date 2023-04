Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann soll mit Luftdruckgewehr auf Katze geschossen haben

Parchim (ots)

In Parchim soll ein 83-jähriger Rentner aus dem Fenster seiner Wohnung mit einem Luftdruckgewehr auf eine Katze geschossen haben. Der Vorfall, den ein Anwohner kurz darauf der Polizei mitteilte, soll sich am Donnerstagmorgen in der Ziegendorfer Chaussee ereignet haben. Ob die Katze getroffen oder gar verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Einer Zeugenaussage zufolge sei die Katze nach dem Vorfall aufgesprungen und weggelaufen. Die hinzugezogene Polizei entdeckte im Schuppen des 83-jährigen mutmaßlichen Schützen wenig später ein Luftdruckgewehr. Vermutlich handelt es sich dabei um die zur Tat benutzte Waffe. Zudem stellte die Polizei eine Schachtel mit entsprechender Luftgewehrmunition, sogenannten Diabolos, fest. Die Gegenstände wurde allesamt durch die Polizei sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen hat die Polizei Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell