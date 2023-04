POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer leistete Widerstand

Parchim (ots) - In Parchim soll ein 83-jähriger Rentner aus dem Fenster seiner Wohnung mit einem Luftdruckgewehr auf eine Katze geschossen haben. Der Vorfall, den ein Anwohner kurz darauf der Polizei mitteilte, soll sich am Donnerstagmorgen in der Ziegendorfer Chaussee ereignet haben. Ob die Katze getroffen oder gar verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Einer ...

