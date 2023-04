POL-PDNW: Alleinunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Bad Dürkheim (ots) - Am 08.04.2023 kam es gegen 18 Uhr zu einem Trickdiebstahl in Bad Dürkheim. Die 81-jährige Geschädigte wurde wenige Tage zuvor durch den hier unbekannten Täter in Mannheim angesprochen. Während des Gesprächs gab er sich als Schmuckhändler aus und bekundete Interesse an dem von der Geschädigten getragenen Schmuck. Der Täter erschien dann unangekündigt an der Wohnanschrift der Geschädigten. Während der Kaufabwicklung hatte sie ein ungutes ...

