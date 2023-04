Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit dem E-Scooter zu schnell unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 08.04.2023 um 08:00 Uhr eine 32-Jährige aus Neustadt/W. in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W., als diese aufgrund der nicht vorhandenen Versicherungsplakette einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich ferner heraus, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h vorweist. Da die Dame bereits seit mehreren Jahren ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, konnte diese von ihrem nicht-europäischen Führerschein keinen Gebrauch machen. Die Neustadterin muss sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

