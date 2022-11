Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Hinterhof eine Wohn- und Geschäftshauses - Rauch breitet sich über Kabelschacht im Gebäude aus

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. November 2022, 09.04 Uhr, Graf-Adolf-Straße, Friedrichstadt

Heute Morgen löschte die Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in Friedrichstadt. Ein Feuer war in einem Müllcontainer ausgebrochen und hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte durch einen darüber befindlichen Kabelschacht bereits im Gebäudeinneren ausgebreitet. Einsatzkräfte kontrollierten die Räume auf gefährdete Personen und eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Verlauf des Nachmittags werden durch Einsatzkräfte noch weitere Brandnachschauen durchgeführt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Durch eine Vielzahl eingehender Notrufe wurde die Düsseldorfer Feuerwehr heute Morgen zu einem Feuer in einem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit an der Graf-Adolf-Straße eintrafen hatte ein Feuer in einem Müllcontainer schon auf einen darüber verlaufenden Kabelschacht übergegriffen und dichten Brandrauch in das Gebäude eindringen lassen. Der Einsatzleiter entsendete umgehend mehrere Löschtrupps in das Gebäude zur Kontrolle gefährdeter Personen, auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch und zur Brandbekämpfung des Müllcontainers. Durch das Eindringen von Brandrauch über einen Kabelschacht, hatten sich große Mengen des giftigen Qualms in den Zwischendecken der angrenzenden Räume ausgebreitet. Durch die Einsatzkräfte mussten die Decken mit Spezialsägen geöffnet und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet werden. Da sich in den Räumlichkeiten keine Personen aufhielten wurde niemand verletzt. Vorsorglich wurde eine Mitarbeitende von Notfallsanitätern des Rettungsdienstes untersucht, welche nicht in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Aufgrund der umfangreichen Rauchausbreitung werden im Verlauf des Nachmittags durch Einsatzkräfte noch weitere routinemäßige Brandnachschauen durchgeführt. Zur Brandursachenermittlung hat die Feuerwehr Düsseldorf die Kriminalpolizei hinzugezogen. Es befanden sich rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf an der Einsatzstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell