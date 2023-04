Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwankender Gang führt zur Strafanzeige

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.04.2023 um 21:35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass ein PKW im Sandfeldweg in 67433 Neustadt/W. an einen geparkten PKW gestoßen sei. Anschließend sei der männliche PKW-Führer aus seinem PKW gestiegen und in Schlangenlinien in ein Wohnanwesen gelaufen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten letztlich keinen Schaden an den geparkten PKW's feststellen. Der Fahrer des PKW konnte ebenfalls angetroffen werden. Von diesem ging starker Atemalkoholgeruch aus, weshalb dieser nun sich in einem Strafverfahren verantworten muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell