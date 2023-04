POL-PDNW: Wasserschaden im Wohngebäude

Freinsheim (ots) - An einem Restaurant in der Herrenstraße in Freinsheim wurden in der Nacht von Freitag, 07. April, auf Samstag, 08. April, gegen 00:30 Uhr mehrere Fenster beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Haben Sie verdächtige Personen im Nahbereich der Herrenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail ...

mehr