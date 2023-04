Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 07.04.2023 gegen 16:49 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Schlangenlinien fahrenden Audi auf der BAB650 in Richtung Ludwigshafen. Es folgten Anrufe von der BAB 61 in Richtung Speyer und der BAB 65 in Richtung Haßloch mit gleichem Inhalt. Der 37-jährige Audi-Fahrer wurde schließlich in Dannstadt-Schauernheim angetroffen und kontrolliert. Hierbei wurde auch der Grund für seine auffällige Fahrweise festgestellt. Er hatte nämlich vor Fahrtantritt Alkohol getrunken. Die Beamten stellten außerdem frische Unfallspuren an dem Audi fest. Ermittlungen ergaben letztlich, dass der Mann während seiner Fahrt mehrfach die Leitplanke touchiert und eine Verkehrsinsel in Dannstadt-Schauernheim überfahren hat. Der Mann musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Es wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie mehrerer Verkehrsunfallfluchten eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell