Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Opel beschädigt

Lathen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 17 und 17.25 Uhr die Scheibe eines Opel in der Straße Kleiner Esch in Lathen eingeschlagen. Beute machten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

