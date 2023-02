Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Wietmarschen gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin war mit ihrem weißen PKW auf der "Hauptstraße" in Richtung stadtauswärts unterwegs. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr näherte sich ein Fahrradfahrer von rechts. Nach kurzem Blickkontakt blieb die unbekannte Fahrzeugführerin zunächst stehen und fuhr dann wieder an. Hierbei erfasste sie das Vorderrad des Radfahrers und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

