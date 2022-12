Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: In Folge Alkoholgenuss am Steuer eingeschlafen - Führerschein weg

Mannheim-Innenstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen ca. 06:20 Uhr, wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine junge Frau gemeldet, die mit ihrer Daimler-Chrysler A-Klasse an einer, auf dem Mannheimer Friedrichsring, befindlichen Lichtzeichenanlage stand und mit dem Kopf auf dem Lenkrad lag. Durch eine Streife konnte festgestellt werden, dass die 21-jährige Fzg.-Führerin aufgrund übermäßigem Alkoholgenuss, am Steuer eingeschlafen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Die Fahrzeug-Führerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

