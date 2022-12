Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand eines freistehenden Pizzaofens alarmiert Nachbarschaft

Mannheim-Rheinau (ots)

Am gestrigen Samstagabend, gegen 19:50 Uhr wurde über einen aufmerksamen Mitteiler, beim Polizeinotruf, ein möglicher Brand einer Gartenhütte gemeldet. Das Brandgeschehen sollte im Bereich der Kropsburgstraße sein. Bei einer umgehenden Nachschau durch Einsatzkräfte der Polizei konnte festgestellt werden, dass ein, in einem Gartengrundstück der Kropsburgstraße installierter freistehender überdachter Pizzaofen, in Brand geraten war. Die Brandbekämpfung wurde durch den Eigentümer zunächst selbst und anschließend fachgerecht durch die alarmierte Feuerwehr durchgeführt. Nach Abschluss der Löscharbeiten war das Ausmaß dann ersichtlich. Die Überdachung des Ofens war fast vollständig abgebrannt. Der Sachschaden wurde auf ca. 8000 EUR beziffert. Die Brandursache selbst ist noch unbekannt. Zudem wurde eine Person mit Verdacht der Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt.

