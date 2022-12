Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Kirchheim: Gelöster Fahrzeugreifen rollt in den Gegenverkehr und löst Unfall aus - zwei Leichtverletzte Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die B 535 vom Emmertsgrund kommend in Richtung Speyrer Straße. Kurz nach der Abfahrt zur L 598 löst sich aus noch ungeklärter Ursache der hintere Reifen seines Fahrzeugs und rollt in den Gegenverkehr. Hier kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel einer 38-Jährigen. Ein hinter der Opel-Fahrerin fahrender 21-jähriger Fiat-Fahrer erkennt die Situation zu spät und fährt der 38-jährigen Opel-Fahrerin ins Heck ihres Fahrzeugs. Während die 38-Jährige Opel-Fahrerin und der 21-Jährige Fiat-Fahrer unverletzt blieben erlitten die zwei 22-jährigen Mitfahrerinnen des 21-Jährigen leichte Verletzungen. Beide wurden in einem Heidelberger Krankenhaus medizinisch behandelt. Durch den gelösten Reifen entstand am Mercedes ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Der Schaden am Opel wird mit ca. 15 000,- Euro und der Schaden am Fiat mit ca. 4000,- Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 535 bis ca. 20.35 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Daraus ergaben sich mittlere Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

