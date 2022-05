Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Innenstadt-Gaststätte - Polizei sucht Zeugen, Kabeltrommel in Stade entwendet, Drei Autos in Buxtehude aufgebrochen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Innenstadt-Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22:15 h und Montagmittag, 12:00 h sind unbekannte Täter in der Buxtehuder Innenstadt in der Straße Westfleth nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters im Obergeschoß an der Gebäuderückseite in die Gasträume eingedrungen. Im Inneren wurden dann zwei Spiel- und ein Zigarettenautomat aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Zusätzlich konnte auch noch eine geringe Menge Bargeld aus einer Kellnergeldbörse sowie Zigaretten erbeutet werden. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch machen können oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Kabeltrommel in Stade entwendet

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 17:00 und Dienstagmorgen, 07:00 mit einem Fahrzeug auf das angrenzende Gelände eines Tiefbauhandels in der Straße "Auf der Koppel" in Stade gefahren und haben dann dort den Maschendrahtzaun gekappt, um auf das Betriebsgelände zu gelangen.

Hier wurde dann eine Kabeltrommel mit ca. 350 Metern Kupferkabel erbeutet, aufgeladen und abtransportiert. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Drei Autos in Buxtehude aufgebrochen

Zwischen Samstag und heute Morgen haben unbekannte Täter in Buxtehude in den Straßen "Beim Urnenfeld", "Delmer Bogen" und Föhrenweg insgesamt drei dort geparkte Autos, einen VW-Caddi, einen Skoda Yeti und einen VW-Sharan aufgebrochen und daraus jeweils das eingebaute Autoradio/-navigationsgerät entwendet.

Der insgesamt angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell