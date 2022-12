Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Gaststätte - hoher Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Samstag dem 17.12.2022, im Zeitraum von 02:00 bis 08:30 Uhr kam es, bei einer in den Mannheimer H-Quadraten ansässigen Gaststätte, zu einem Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch unbekannte Art in die Gaststätte und brach dort gewaltsam aufgestellte Spiel- und Zigarettenautomaten auf. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld und Zigaretten. Der vorläufig festgestellte Schaden beläuft sich auf ca. 35.000 EUR. Die Spurensicherung wird durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Telefonnummer: 0621/174-4444, zu wenden.

