Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Personenkontrolle führt zum Auffinden von Marihuana

Nordhorn (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Funkstreife des Polizeikommissariats Nordhorn zwei männliche Personen im Bereich der Kirche an der "Friedrich-Ebert-Straße". Die Männer versuchten noch kurzzeitig, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnten jedoch gestellt werden. In ihren mitgeführten Taschen wurde Marihuana in einer sogenannten nicht geringen Menge festgestellt. Einer der Männer, ein 29-jähriger Niederländer, war zusätzlich zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde noch am Sonntag einer nahegelegenen JVA zugeführt. Bei dem anderen Täter, einem 33-jährigen Mann aus dem südlichen Emsland, wurde ebenfalls eine größere Menge Marihuana gefunden. Er wurde nach Abschluss aller Folgemaßnahmen in Freiheit entlassen. Beide müssen sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der 29-jährige Niederländer wies sich zudem mit einem fremden Personalausweis aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell