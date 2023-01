Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in der Silvesternacht in Eckfeld

Eckfeld (ots)

Einbruch in der Silvesternacht in Eckfeld

In der Nacht von Samstag, 31.12.2022 auf Sonntag, 01.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 02:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eckfeld. Der oder die Täter nutzte/n die Abwesenheit der Bewohner und drangen über die Rückseite des Gebäudes, durch aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Im Haus suchten der/die Einbrecher augenscheinlich nach Bargeld und Schmuck Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

